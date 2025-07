Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 17 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Mortal Kombat. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mortal Kombat – Trama

Il film Mortal Kombat in onda su Italia 1 è il reboot del 2021, diretto da Simon McQuoid, basato sull’omonima serie di videogiochi. Ambientato nel regno della Terra (Earthrealm), il film segue Cole Young, un lottatore di MMA ignaro del suo destino, segnato da un misterioso simbolo del drago.

Perseguitato dal guerriero Sub-Zero, inviato dallo stregone Shang Tsung, Cole scopre di essere destinato a partecipare al torneo interdimensionale Mortal Kombat. Se l’Outworld, guidato da Shang Tsung, vincerà il decimo torneo consecutivo, l’imperatore Shao Kahn potrà invadere la Terra. Cole, affiancato da Sonya Blade, Jax, Liu Kang, Kung Lao e guidato dal dio Raiden, si allena per sbloccare il suo potere interiore (“arcana”) e affrontare i campioni dell’Outworld, come Goro e Mileena, in una battaglia per salvare l’Earthrealm. La storia si concentra sulla rivalità tra Sub-Zero e Scorpion, con un prologo ambientato nel Giappone del XVII secolo che mostra l’origine della loro faida.

Mortal Kombat – Cast

Lewis Tan: Cole Young

Jessica Mcnamee: Sonya Blade

Josh Lawson: Kano

Tadanobu Asano: Raiden

Mehcad Brooks: Jax

Ludi Lin: Liu Kang

Chin Han: Shang Tsung

Joe Taslim: Sub-zero

Hiroyuki Sanada: Scorpion

Max Huang: Kung Lao

Sisi Stringer: Mileena

Matilda Kimber: Emily Young

Laura Brent: Allison Young

Mel Jarnson: Nitara

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram