È morta suor Germana: una vita tra Dio, libri e tv

Nella giornata di sabato 7 marzo, si è spenta suor Germana. Martina Consolaro, questo il suo vero nome, era una religiosa che era diventata famosa sia per i suoi numerosi libri di cucina che per le sue apparizioni televisive tra gli anni ottanta e novanta.

Proprio grazie a libri come Quando cucinano gli angeli! (ben 32 ristampe, 2 milioni di copie vendute in Italia, con traduzioni in 16 lingue) e Agenda della casa, quest’ultima pubblicata con cadenza annuale, aveva raggiunto un’incredibile popolarità, rafforzata dalla sua presenza in trasmissioni televisive come Mi manda Lubrano, Forum, I fatti vostri, Uno Mattina, Domenica In, Cominciamo bene e, addirittura, il Festival di Sanremo nel 1999. Inoltre, ha collaborato con Famiglia Cristiana e Visto e con Radio Maria.

Il prossimo 3 luglio avrebbe compiuto 82 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, per le restrizioni dovute al coronavirus.