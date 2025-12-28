Morta Brigitte Bardot, icona eterna di bellezza

Brigitte Bardot è morta oggi, 28 dicembre 2025, all’età di 91 anni. La notizia è stata annunciata ufficialmente dalla Fondazione Brigitte Bardot con il seguente comunicato trasmesso all’AFP:
“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza il decesso della sua fondatrice e presidente, Madame Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di abbandonare la sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla difesa degli animali e alla sua Fondazione.”
Il comunicato non specifica né l’ora né il luogo esatto del decesso, ma diverse fonti confermano che è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 28 dicembre 2025, quasi certamente nella sua casa nel Sud della Francia (dove viveva da decenni a La Madrague, vicino a Saint-Tropez, altro luogo iconico).
Brigitte Bardot, icona del cinema francese e simbolo della rivoluzione sessuale degli anni ’50-’60, si era ritirata dalle scene nel 1973 a soli 39 anni dopo aver girato circa 50 film (tra cui capolavori come Et Dieu… créa la femme (E Dio creò la donna), Le Mépris di Godard e Viva Maria!). Da allora aveva dedicato la sua vita alla causa animalista, fondando nel 1986 la sua fondazione che porta il suo nome.
Negli ultimi mesi aveva avuto diversi problemi di salute, tra cui un ricovero prolungato nell’autunno 2025, ma fino a poche ore fa non circolavano annunci ufficiali di decesso. Celebre per le sue battaglie animaliste, si era ritirata da tempo dalle scene. Tra le prime a salutarla, Claudia Cardinale, la diva italiana con cui aveva lavorato in particolare nel western alternativo “Le Pistolere”.
