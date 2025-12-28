Morta Brigitte Bardot, icona eterna di bellezza

“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza il decesso della sua fondatrice e presidente, Madame Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di abbandonare la sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla difesa degli animali e alla sua Fondazione.”

Il comunicato non specifica né l’ora né il luogo esatto del decesso, ma diverse fonti confermano che è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 28 dicembre 2025, quasi certamente nella sua casa nel Sud della Francia (dove viveva da decenni a La Madrague, vicino a Saint-Tropez, altro luogo iconico).

Brigitte Bardot, icona del cinema francese e simbolo della rivoluzione sessuale degli anni ’50-’60, si era ritirata dalle scene nel 1973 a soli 39 anni dopo aver girato circa 50 film (tra cui capolavori come Et Dieu… créa la femme (E Dio creò la donna) , Le Mépris di Godard e Viva Maria! ). Da allora aveva dedicato la sua vita alla causa animalista, fondando nel 1986 la sua fondazione che porta il suo nome.