Morgane Detective Geniale, Vento dell’ovest e La missione di Basil: trama episodi

Il 14 settembre 2021, alle 21:25 su Raiuno, vanno in onda i primi due episodi di Morgane Detective Geniale, la serie tv francese che in Patria ha avuto un grande successo, tanto da superare in alcuni episodi i 10 milioni di telespettatori. Nei panni della protagonista -una donna con un quoziente intellettivo sopra la media- Audrey Fleurot, già vista in “Quasi amici”.

Morgane Detective Geniale, le puntate

Prima puntata: “Vento dell’ovest”

Morgane Alvaro (Fleurot) è una donna delle pulizie che, durante un turno notturno alla centrale di polizia, sbadatamente fa cadere un dossier su un omicidio. Dando una sola occhiata ai documenti, la donna riesce a capire che gli investigatori sono sulla strada sbagliata per risolvere il caso; Morgane, infatti, è un soggetto con 160 di quoziente intellettivo. Celine (Marie Denarnaud), il commissario, le propone di collaborare con loro, ma Morgane non è entusiasta all’idea di aiutare la polizia, perché non si trova a suo agio con l’autorità…

Seconda puntata: “La missione di Basil”

Morgane, Karadec (Mehdi Nebbou) e la loro squadra devono indagare sull’omicidio di un consulente patrimoniale. Scopriranno che l’uomo, finito in bancarotta, truffava donne benestanti, sole e fragili. Le ricerche di Romain (Nicolas Baisin) intanto sembrano a un punto morto, ma Karadec, visionando un vecchio filmino di Morgane, scopre una traccia importante…

Morgane Detective Geniale, streaming

E’ possibile vedere Morgane Detective Geniale in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.