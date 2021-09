Morgane Detective Geniale, quante puntate sono?

La prima serata di Raiuno si arricchisce di una serie tv straniera. Non succede spesso che la prima rete Rai dia fiducia ad una serie proveniente da un altro Paese, eppure è così: Morgane Detective Geniale, in onda dal 14 settembre 2021, arriva dalla Francia, dove ha ottenuto un incredibile successo di ascolti, toccando i dieci milioni di telespettatori.

Ma da quante puntate è composto Morgane Detective Geniale? In tutto, gli episodi della prima stagione (la serie è già stata rinnovata per una seconda) sono otto, che Raiuno manderà in onda due per volta, per quattro prime serate. Il finale della prima stagione, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà quindi in onda il 5 ottobre.

Morgane Detective Geniale, trama

Ambientata a Lilla, la serie segue le vicende che hanno come protagonista Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), una donna di 38 anni, madre di tre figli, che lavora come addetta alle pulizia al Commissariato locale. Morgane, però, è dotato di un quoziente intellettivo altissimo, pari a 160, e mostra grandi doti intuitive con la Polizia.

Morgane aiuta Adam Karadec (Mehdi Nebbou) a risolvere un caso, cosa che spinge il Commissario Céline Hazan (Marie Denarnaud) a proporle un lavoro come consulente. La donna, però, ha seri problemi con l’autorità, cosa che potrebbe rendere difficile la sua collaborazione. Nonostante questo, accetta il lavoro, ad una condizione: che la Polizia l’aiuti a rintracciare Romain (Nicolas Baisin), il suo ex fidanzato, scomparso nel nulla.