Morgane Detective Geniale, il cast

A guidare il cast di Morgane Detective Geniale, la serie di successo francese che debutta in Italia su Raiuno dal 14 settembre 2021, c’è un’attrice che anche il pubblico italiano conosce, ovvero Audrey Fleurot, vista in “Quasi amici”, in cui ha interpretato Magalie.

Oltre a lei, però, la serie ha un cast fisso di attori che interagiscono con la protagonista, la plusdotata Morgane Alvaro, che grazie al suo quoziente intellettivo inizia a collaborare con la Polizia di Lilla, avendo non pochi problemi con l’autorità. Ecco, quindi, il cast di Morgane Detective Geniale.

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro, 38enne madre single di tre figli, che lavora come donna delle pulizie al Commissariato di Lilla. Ha un quoziente intellettivo di 160 e problemi con l’autorità.

Mehdi Nebbou: Adam Karadec, il poliziotto che si ritrova a dover lavorare con Morgane, sopportandone il carattere burrascoso.

Marie Denarnaud: Céline Hazan, il Commissario di Lilla che ha l’intuizione di chiedere a Morgane di diventare consulente della Polizia.

Nicolas Baisin: Romain, ex fidanzato di Morgane, sparito nel nulla. La protagonista accetta il lavoro in Commissariato a patto che si indaghi su che fine abbia fatto.

Cypriane Gardin: Théa Alvaro.

Noé Vandevoorde: Elitt Alvaro.

Bruno Sanches: Gilles Vandraud.

Bérangère McNeese: Daphné Forestier.

Christopher Bayemi: Dr. Bonnemain.

Michèle Moretti: Agnès Alvaro

Rufus: Henri.