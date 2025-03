Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Morgane – Detective Geniale (titolo originale: HPI – Haut Potentiel Intellectuel) è una serie televisiva franco-belga che ha conquistato il pubblico con la sua miscela di giallo, commedia e un personaggio principale fuori dal comune. Questa sera, martedì 18 marzo 2025, su Rai1 in prima serata scatta la quarta stagione.

Morgane Detective Geniale – Quante puntate

La serie è strutturata in stagioni da 8 episodi ciascuna, con una durata di circa 50 minuti per episodio. In Italia, su Rai 1, vengono trasmesse due puntate ogni martedì, per un totale di quattro prime serate a stagione. L’inizio è previsto per il 18 marzo, la fine indicativamente per l’8 aprile.

Morgane Detective Geniale – Trama

La serie segue le vicende di Morgane Alvaro, una donna di 38 anni che vive a Lille, nel nord della Francia. Madre single di tre figli avuti da due uomini diversi, Morgane lavora come addetta alle pulizie in un commissariato di polizia. Nonostante il suo aspetto eccentrico e il suo rifiuto per l’autorità, nasconde un segreto: un quoziente intellettivo di 160, che la rende un genio.

Una notte, per caso, risolve un caso complicato analizzando un dossier caduto per terra mentre pulisce, attirando l’attenzione della polizia. Il commissario Céline Hazan le offre un ruolo come consulente, affiancandola all’ispettore Adam Karadec, un uomo rigido e metodico con cui Morgane sviluppa un rapporto di contrasto ma anche di crescente complicità. In cambio del suo aiuto, Morgane chiede che vengano riaperte le indagini sulla scomparsa del suo ex compagno, Romain, sparito 15 anni prima. La serie alterna casi polizieschi intricati a momenti di vita quotidiana, esplorando il genio di Morgane e le sue difficoltà personali.

Morgane Detective Geniale – Cast

Audrey Fleurot interpreta Morgane Alvaro: l’energica protagonista dai capelli rossi, brillante ma caotica, con un guardaroba stravagante e un talento innato per le indagini.

Mehdi Nebbou interpreta Adam Karadec: l’ispettore serio e ligio alle regole, spesso spiazzato dal modo anticonvenzionale di Morgane di affrontare i casi.

Marie Denarnaud interpreta Céline Hazan: il commissario che riconosce il potenziale di Morgane e la coinvolge nelle indagini.

Bruno Sanches interpreta Gilles Vandraud: collega di Karadec, un poliziotto simpatico e leale.

Bérangère McNeese interpreta Daphné Forestier: esperta digitale del team.

Cypriane Gardin interpreta Théa Alvaro: la figlia adolescente di Morgane.

Noé Vandevoorde interpreta Eliott Alvaro: il figlio di mezzo, anche lui con un alto potenziale intellettivo.

Clotilde Hesme interpreta Roxane Ascher (in alcune stagioni): la compagna di Karadec, che aggiunge tensione al rapporto con Morgane.

