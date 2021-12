Morgan: Finale Ballando del 18 dicembre 2021 (video e gallery)

Nel corso della finale di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 18 dicembre, in onda su Rai1, abbiamo rivisto anche la coppia formata dal cantante e artista Morgan, vero nome Marco Castoldi, e dall’amata ballerina Alessandra Tripoli. La coppia ha ballato un Valzer sulle note del celeberrimo brano Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon e Yōko Ono.

Morgan: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Stasera il meccanismo della prima manche prevedeva delle sfide. Morgan ha vinto quindi contro Federico Lauri, su decisione di Carolyn Smith.

A voi il video dell’esibizione di Morgan e Alessandra Tripoli di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Vi raccontiamo la pace del Natale con una delle canzoni più belle di John Lenon@InArteMorgan @aletripoli87 @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/yjwli69cSO — Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 18, 2021