Morgan è andato dalla D’Urso a parlare (male) di Bugo e a ricantare la “sua” versione (Video)

Ed ora il confronto -che non è la canzone di Masini – si sposta sul piccolo schermo tra Morgan (Mediaset) e Bugo (dalla Venier).

Come si poteva immaginare, Barbara D’Urso non poteva lasciarsi sfuggire un’occasione come quella fornita da una delle più grosse diatribe trash della storia del Festival di Sanremo.

Morgan ha ribadito più o meno quel che avevamo scritto qui, ma riportiamo il riassunto di Libero: ” “Il motivo per il quale ho scritto quelle parole è perché chi la fa la aspetti. Quella sera della canzone di Endrigo Bugo ha fatto un atto terroristico, non ha rispettato nulla di quello che avevamo preparato. Ha cantato tutto il pezzo e ha fatto una brutta figura. Ha voluto esistere, dal giorno dopo Bugo è esistito grazie a me. Tu lo conoscevi Bugo? È esistito grazie a me”.

Questa è stata invece la reazione di Mara Venier: “Io ringrazio Bugo che è venuto qua a titolo di amicizia, vogliamo chiamarlo così – ha detto la ‘zia’ Mara prima di sganciare la bomba – mentre Morgan andrà dalla d’Urso e lì forse qualcosina gli hanno dato, no?”

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)