Morgan a Ballando del 20 novembre 2021 (video e gallery)

Nel corso della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 20 novembre, in onda su Rai1, abbiamo rivisto anche la coppia formata dal cantante e artista Morgan, vero nome Marco Castoldi, e dall’amata ballerina Alessandra Tripoli. La coppia ha ballato un Quick Step sulle note del celebre brano Singing in the Rain, di Gene Kelly, colonna sonora dell’omonimo film.

Morgan: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Morgan, fresco di taglio dei capelli, ha proposto un altro dei suoi show, cantando anche la canzone (che lui stesso aveva arrangiato). Dopo la performance si è tornati sulle polemiche della scorsa settimana tra il cantante e Selvaggia Lucarelli e anche la Carlucci ha voluto dire la propria. E’ stato Morgan però stavolta a smorzare la polemica sul nascere. Il voto totale della coppia è stato di 43 punti. Molto bene!

A voi il video dell’esibizione di Morgan e Alessandra Tripoli di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.