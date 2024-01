Moonfall, film su Rai 2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, lunedì 8 gennaio 2024, alle 21:20 su Raidue va in onda in prima visione il film Moonfall, una pellicola di genere catastrofico uscita al cinema nel 2022. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Moonfall – Trama

Moonfall è un film di fantascienza del 2022 diretto da Roland Emmerich. Il film racconta la storia di Jo Fowler, ex astronauta della NASA, che è convinta che la Luna sia uscita dalla sua orbita e stia per schiantarsi sulla Terra. Fowler deve convincere il mondo a credere a lei e trovare un modo per fermare la catastrofe.

La trama del film inizia con un evento misterioso che fa uscire la Luna dalla sua orbita. La Terra è ora in pericolo e la NASA deve trovare un modo per fermare la catastrofe.

Jo Fowler è una ex astronauta che crede di sapere cosa sta succedendo. Lei sostiene che la Luna sia stata colpita da un’antica civiltà aliena che l’ha trasformata in una gigantesca arma. Fowler deve convincere il mondo a crederle e trovare un modo per fermare gli alieni prima che sia troppo tardi.

Fowler si allea con Brian Harper, un ex astronauta che ha avuto un’esperienza traumatica sulla Luna, e KC Houseman, un teorico della cospirazione che ha scoperto la verità sulla Luna. I tre decidono di intraprendere una missione impossibile nello spazio, abbandonando tutto ciò che hanno e atterrando sulla superficie lunare per tentare l’impossibile.

Moonfall è un film pieno di azione e suspense. Il film è ricco di effetti speciali e scene spettacolari. La trama del film è un po’ fantasiosa, ma è comunque coinvolgente. Il film è stato un successo al botteghino, incassando oltre 230 milioni di dollari in tutto il mondo.

Moonfall – Cast

Il cast principale è così composto:

Halle Berry: Jo Fowler

Patrick Wilson: Brian Harper

John Bradley: KC Houseman

Michael Peña: Tom Lopez

Donald Sutherland: Holdenfield