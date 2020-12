Montalbano – Una voce di notte: la trama, il cast ed il finale

Una voce di notte è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 29 aprile 2013 ed in replica il 15 dicembre 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, di fronte ad un doppio mistero.

Una voce di notte, trama

Nel giorno del suo compleanno, Montalbano ha a che fare con un pirata della strada, che si rivela essere Giovanni Strangio (Andrea Croci), figlio del Presidente della Provincia Michele Strangio (Saverio Marconi). Il Commissario lo arresta, ma viene rimproverato dal Questore Bonetti Alderighi (Giacinto Ferro), che lo costringe a lasciarlo andare per evitare scandali.

Intanto, in Commissariato arriva Guido Nicotra (Saro Minardi), direttore di un supermercato che Montalbano sa di essere di proprietà del clan dei Cuffaro. L’uomo denuncia una rapina all’interno del negozio, per un valore di 100mila euro, ma non ci sono segni di scasso: vuol dire che il ladro aveva le chiavi. Ma gli unici ad averle sono lo stesso Nicotra, che viene duramente interrogato da Montalbano e da Mimì (Cesare Bocci), ed il consiglio di amministrazione, il cui presidente è l’onorevole Mongibello (Sebastiano D’Angelo), cosa che ferma ancora una volta le indagini.

Quando Nicotra si suicida, Montalbano viene accusato di essere il responsabile, per averlo attaccato. La situazione si complica anche a causa dei media, che lo indicano come colpevole. Ma Pasquano (Marcello Perracchio) sostiene che Nicotra non si sia suicidato, ma che sia stato ucciso, una tesi che però, essendo facilmente smontabile dagli avvocati, Montalbano non può rendere pubblica.

A questo caso c’è anche quello dell’omicidio di Mariangela Carlesimo, la ragazza di Giovanni Strangio, che diventa il principale sospettato. Montalbano capisce che qualcuno sta cercando di incastrarlo, legandogli le mani di fronte alle indagini.

Una voce di notte, finale

-Attenzione: spoiler-

Il Commissario, infatti, scopre che ad uccidere la giovane è stato Michele Strangio, con cui aveva iniziato una relazione e di cui era incinta. Per quanto riguarda l’omicidio di Nicotra e quello di una guardia giurata del supermercato, Montalbano incastra Mongibello, fingendosi un ricattatore anonimo e facendolo uscire allo scoperto. Ma prima che riesca ad arrestarlo, l’onorevole viene ucciso, probabilmente dai Cuffaro, anche loro coinvolti nel furto, ma Montalbano non può dimostrarlo.

Una voce di notte, cast

Ecco il cast di Una voce di notte

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Katharina Böhm: Livia

Marcello Perracchio: Dottor Pasquano

Giovanni Visentin: Giudice Tommaseo

Andrea Croci: Giovanni Strangio

Saverio Marconi: Michele Strangio

Saro Minardi: Guido Nicotra

Sebastiano D’Angelo: onorevole Mongibello

Antonio Milo: Luciano Sponses

Alice Torriani: Amalasunta

Giacinto Ferro: Questore Bonetti Alderighi

Mirella Petralia: Adelina

Filippo Brazzaventre: Ragonese

Enrico Brancato: Leopoldo

Orazio Causarano: Puccio

Evelyn Famà: Minica

Agata Juvara: Concetta Arnone

Barbara Giummara: assistente Zito

Aldo Messineo: Enzo

Santo Santonocito: Nullo Manenti

Cinzia Scaglione: Graziella Cusumano

Antonella Schirò: Signora Tuminello

Una voce di notte, streaming

E’ possibile vedere Una voce di notte in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.