Montalbano – Una lama di luce: trama, cast, finale e streaming

Una lama di luce è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 6 maggio 2013 ed in replica il18 maggio 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, che indaga su un caso di rapina.

Una lama di luce, trama

Dopo un sogno in cui Montalbano (Luca Zingaretti), chiamato da Catarella (Angelo Russo), andava sul luogo in cui si trovava una bara con dentro il Questore (Giacinto Ferro), il Commissario deve indagare su un caso reale, quello del furto ai danni di Loredana Di Marta (Valentina Reggio), sposata con il proprietario di un supermercato, Salvatore (Ivan Alovio). E’ proprio lui a fare la denuncia.

Montalbano, non convinto, interroga anche Valeria Bonifacio (Dajana Roncione), con cui Loredana si trovava poco prima della rapina. Il Commissario sospetta che nel furto possa essere coinvolto Carmelo Savastano, ex di Loredana, che in passato la violentò. Montalbano rivela la notizia a Salvatore che, per sapere il nome dell’uomo che abusò della moglie, finisce per mandarla in ospedale.

Grazie a Pasquale (Fabio Costanza), però, il protagonista scopre che quella rapina non è mai avvenuta, e che Loredana e Valeria stanno mentendo. Ma quando anche Savastano viene trovato morto, Montalbano capisce che le due ragazze stanno tramando qualcosa.

Montalbano, intanto, deve anche assistere Livia (Lina Perned), che sta avendo degli attacchi di ansia, ed indagare sul caso legato al proprietario terriero Gaspare Intelisano (Santo Pennisi), che denuncia la presenza di alcuni lavori non richiesti in una baracca in uno dei suoi terreni.

Una lama di luce, finale

-Attenzione: spoiler-

Grazie alla complicità di Augello (Cesare Bocci), Montalbano scopre che Loredana e Valeria volevano usare Salvatore per uccidere Carmelo e farlo passare come omicidio di mafia. Le due aveva chiesto aiuto anche al fratellastro di Valeria, che è anche amante di Loredana.

Per quanto riguarda il caso di Intelisano, la Polizia crede che si possa trattare di un caso di terrorismo. Montalbano continua comunque ad indagare, scopre che oltre ai due tunisini che stavano lavorando per Intelisano, ce n’era anche un terzo, che lo ha riconosciuto ed ha avvertito gli altri. Quel ragazzo è François (Hamza Choukri), il giovane che Montalbano e Livia avevano affidato alla sorella di Mimì, che viene trovato morto.

Una lama di luce, cast

Ecco il cast di Una lama di luce:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Isabell Sollman: Ingrid

Davide Lo Verde: agente Galluzzo

Giacinto Ferro: Questore Bonetti Alderighi

Valentina Reggio: Loredana Di Marta

Ivan Alovio: Salvatore

Dajana Roncione: Valeria Bonifacio

Fabio Costanzo: Pasquale

Livia Perned: Livia

Santo Pennisi: Gaspare Intelisano

Hamza Choukri: François

Una lama di luce, streaming

E’ possibile vedere Una lama di luce in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.