La luna di carta è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 17 novembre 2008 ed in replica il 25 maggio 2021. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, di fronte a due donne estremamente affascinanti.

La luna di carta, trama

Montalbano indaga sull’omicidio di Angelo Pardo (Ludovico Caldarera), un informatore scientifico una volta medico, poi radiato dall’Albo per aver praticato un aborto. Le principali indiziate sono due: Michela (Pia Lanciotti), sorella della vittima, a cui era morbosamente legata, ed Elena Sclafani (Antonia Liskova), la sua amante.

Michela non fa nulla per dimostrare la propria innocenza, al punto che la Polizia trova anche delle lettere scritte da lei che parlano della gelosia nei confronti del fratello, mentre Elena nasconde un passato da tossicodipendente. Oltre a loro due, Montalbano conosce anche Teresa Sciacca (Francesca Chillemi), ex della vittima.

Nel frattempo, Mimì (Cesare Bocci) indaga su un traffico di una partita di droga che sta uccidendo numerosi politici locali, mentre Montalbano scopre che Michela aveva scritto le lettere su ordine del fratello.

La luna di carta, finale

-Attenzione: spoiler-

Il Commissario Montalbano scopre che Pardo era anche coinvolto nel traffico di droga per conto di una famiglia mafiosa locale. La soluzione del caso, però, passa proprio per Michela ed Elena. Entrambe, infatti, gli hanno mentito, nascondendogli la verità.

La luna di carta, cast

Ecco il cast de La luna di carta:

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Katharina Böhm: Livia

Marcello Perracchio: Pasquano

Pia Lanciotti: Michela Pardo

Antonia Liskova: Elena Scaflani

Francesca Chillemi: Teresa Sciacca

Giovanni Visentin: Giudice Tommaseo