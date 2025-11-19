Montalbano – L’età del dubbio: la trama, il cast ed il finale

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

L’età del dubbio è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 4 aprile 2011 ed in replica il 19 novembre 2025. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con un caso ed una… cotta.

L’età del dubbio, trama

Montalbano è inquieto a causa di un sogno, in cui assiste al proprio funerale. Risvegliato, deve soccorrere una ragazza, Roberta Rollo (Ana Caterina Morariu), che ha problemi con l’auto e che deve raggiungere il porto, dove l’aspetta lo yacht della zia Livia Giovannini (Caterina Vertova).

Al loro arrivo, però, scoprono che lo yacht è in ritardo, perché nell’arrivare a Vigata si è imbattuto in un canotto con a bordo un uomo morto per avvelenamento e con il volto sfregiato. Montalbano, mentre indaga, scopre che Livia tende a viaggiare sempre per mare, recandosi nei Paesi che sono segnati sul passaporto della vittima. Roberta, invece, scompare.

Per risolvere il caso, il protagonista si fa aiutare dalle bella Tenente Laura Belladonna (Isabella Ragonese), per cui Montalbano perde la testa.

L’età del dubbio, finale

-Attenzione: spoiler-

Roberta, in realtà, si chiama Vanna Di Giulio, ed è sotto copertura: lo yacht, infatti, è coinvolto in alcune attività illecite, come scopre Mimì (Cesare Bocci), seducendo Livia. La Polizia, quindi, prepara un blitz per arrestare le persone a bordo dell’imbarcazione da cui, però, uscirà un’altra vittima.

L’età del dubbio, cast

Ecco il cast de L’età del dubbio:

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Katharina Böhm: Livia

Marcello Perracchio: Pasquano

Ana Caterina Morariu: Roberta Rollo/Vanna Di Giulio

Caterina Vertova: Livia Giovannini

Isabella Ragonese: Laura Belladonna

Paolo Gasparini: Mario Di Giulio

Pino Torcasio: signor Scimè