Montalbano – Le ali della sfinge: streaming, la trama, il cast ed il finale

Le ali della sfinge è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 3 novembre 2008 ed in replica il 4 maggio 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, di fronte ad un delitto misterioso.

Le ali della sfinge, trama

Il Commissario Montalbano sta attraversando un brutto periodo: con Livia (Katharina Böhm) continua a litigare, a causa di alcune incomprensioni e della distanza, mentre al lavoro è svogliato. Eppure, viene chiamato per una nuova indagine, legata al ritrovamento, in una discarica, del corpo di una ragazza il cui viso è stato sfigurato da un proiettile.

L’unico indizio per scoprire l’identità della vittima è il tatuaggio di una farfalla che la giovane ha sulla spalla. Un dettaglio che incuriosisce Montalbano, che scopre così che il tatuaggio è lo stesso che hanno numerose ragazze aiutate dall’associazione cattolica “La buona volontà”.

Le ragazze, tutte provenienti dall’Est Europa, sono state salvate dall’associazione da un destino di prostituzione certo, permettendo loro di trovare altri lavori. Montalbano, però, non è convito della bontà dell’associazione, ed inizia ad indagare.

Il tutto, mentre riceve più pressioni: quelle del Vescovo, che non accetta che l’associazione possa essere infangata, quelle del Questore Bonetti Alderighi (Giacinto Ferro), che non vuole deludere il Vescovo e quelle di Livia, che insiste perché i due si possano vedere.

Le ali della sfinge, cast

Ecco il cast de Le ali della sfinge:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Isabell Sollman: Ingrid

Katharina Böhm: Livia

Davide Lo Verde: agente Galluzzo

Marcello Perracchio: Dottor Pasquano

Giorgio Bongiovanni: Costantino Morabito

Giuseppe Caponnetto: Beniamino Graceffa

Kristina Novikova: Irina

Maurizio Donadoni: Padre Pinna

Giacinto Ferro: Questore Bonetti Alderighi

Nellina Laganà: Ciccina Picarella

Le ali della sfinge, streaming

E’ possibile vedere Le ali della sfinge in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.