Montalbano – La vampa d’agosto: la trama, il cast ed il finale

La vampa d’agosto è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 2 novembre 2008 ed in replica il 14 gennaio 2024. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, trovarsi di fronte ad una passione travolgente.

La vampa d’agosto, trama

Nel pieno di agosto, con il caldo torrido che non lascia tregua, Montalbano accetta l’invito di Augello (Cesare Bocci) a pranzare nella villetta di Montereale Marina dove sta passando le vacanze con la compagna Beba ed il figlio della donna, Salvo.

Proprio il bambino ad un certo punto sparisce e viene ritrovato in un piano interrato che ha tutta l’aria di essere un appartamento abusivo. Con Fazio (Peppino Mazzotta), Montalbano decide di indagare, usando come prova un baule all’interno della stanza. Dentro questo, però, vengono ritrovati i resti appartenenti a una donna.

L’autopsia di Pasquano (Marcello Perracchio) rivela che si tratta di Rita, una giovane scomparsa da sei anni e che all’epoca dell’omicidio aveva 16 anni. Montalbano convoca subito il geometra Spidaleri (Vincenzo Peluso), proprietario della ditta che si era occupata della costruzione della casa.

L’uomo, grazie all’abilità del protagonista, confessa l’abuso edilizio, ma nega di avere a che fare con l’omicidio della ragazza, anche perché si trovava a Bangkok, consigliando al Commissario di parlare con Di Pasquale, il capo cantiere.

Quest’ultimo, a sua volta, racconta al protagonista delle stranezze di Ralph, il figlio dei proprietari, ma cerca anche di nascondere le mancate procedure di sicurezza nel cantiere, dove si verificò un incidente di un operaio.

In Commissariato arriva anche Adriana Morreale (Serena Rossi), la gemella di Rita, da cui Montalbano resta subito attratto. Complice il fatto che Livia (Katharina Böhm), arrabbiata perché il commissario ha rimandato le vacanze, se ne sia andata in barca con un amico, il protagonista cede alla passione.

La vampa d’agosto, finale

-Attenzione: spoiler-

Scoprendo che il volo per Bangkok era previsto il giorno dopo dell’omicidio, Montalbano capisce che ad uccidere Rita è stato Spidaleri, ma deve dimostrarlo. Su consiglio di Adriana, decide di tendergli una trappola e di farlo andare sul luogo del delitto per incontrare la giovane. A lei confessa di aver provato a sedurre Rita e, rifiutato, l’ha violentata ed uccisa.

A quel punto Adriana, prima dell’arrivo della Polizia, usa la pistola che aveva rubato a Montalbano ed uccide Spidaleri, rivelando così il suo piano, ovvero sedurre il protagonista per vendicarsi. Montalbano coprirà il fatto sostenendo di aver dovuto sparare per proteggere la ragazza, ma resterà ferito da quanto accaduto.

La vampa d’agosto, cast

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Katharina Böhm: Livia

Marcello Perracchio: Pasquano

Vincenzo Peluso: Spidaleri

Serena Rossi: Adriana/Rita

Carmela Gentile: Beatrice Di Leo

Gaetano Aronica: Lozupone

La vampa d’agosto, dove vederlo?

E’ possibile vedere La vampa d’agosto in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.