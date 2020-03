Montalbano – L’altro capo del filo: streaming, la trama, il cast ed il finale

L’altro capo del filo è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta l’11 febbraio 2019 ed in replica il 30 marzo 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese questa volta con un omicidio ma anche con il tema degli sbarchi di migranti.

L’altro capo del filo, trama

Mentre Montalbano ed i suoi colleghi si devono occupare dei numerosi sbarchi in Sicilia di migranti, che stanno mettendo alla dura prova popolazione e le stesse Forze dell’Ordine, il protagonista deve anche indagare sull’omicidio della bella sarta Elena Biasini (Elena Radonicich), conoscente di Livia (Sonia Bergamasco) e che stava confezionando un abito proprio al Commissario.

Con la vittima lavoravano la giovane Meriam (Eurydice El-Etr), l’anziano Nicola ed il giovane Lillo Scotto (David Cannavò), che si era invaghito di Elena e che era stato da poco licenziato. Montalbano, intanto, accetta di accompagnare Livia a Bellosguardo, paesino in provincia di Udine, dove si terrà il rinnovo delle promesse matrimoniali di due suoi amici.

L’altro capo del filo, finale

-Attenzione: spoiler-

Durante le indagini, il Commissario scopre che il Dr. Osman (Ahmed Hafiene), che aiutava la Polizia durante gli sbarchi in qualità di interprete e di medico, aveva avuto una relazione segreta con Elena. Sebbene si possa sospettare di lui, Montalbano capisce che la verità è molto più lontana, e la trova proprio a Bellosguardo.

E’ lì che vive, infatti, Anna Silch (Giorgia Salari), che fu amante ed assassina di Franco (Carlo Calderone), marito di Elena. E’ stata proprio Anna ad uccidere la sarta, con un paio di forbici preso dal suo laboratorio.

L’altro capo del filo, cast

Ecco il cast de L’altro capo del filo:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Sonia Bergamasco: Livia

Elena Radonicich: Elena Biasini

Ahmed Hafiene: Osman

Eurydice El-Etr: Meriam

Giorgia Salari: Anna Silch

Carlo Calderone: Franco Guida

Anna Ferruzzo: Teresa

David Cannavò: Lillo Scotto

Davide Dolores: Diego Trupia

Davide Lo Verde: Galluzzo

Aglaia Mora: Dr.sa Barresi

Giovanni Guardiano: Jacomuzzi

Nour Zafari: giovane extracomunitario

Safa Derguala: Leena

Hossein Taheri: Abdul Alkarim

L’altro capo del filo, streaming

E’ possibile vedere L’altro capo del filo in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.