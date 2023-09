Il giro di boa è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 22 settembre 2005 ed in replica per la quarta volta lunedì 18 settembre 2023. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con il fenomeno degli sbarchi di clandestini.

Il giro di boa, la trama

Montalbano è ancora scosso per i fatti avvenuti al G8 di Genova, fino a pensare addirittura alle dimissioni. Durante una delle sue nuotate, però, s’imbatte in un cadavere. Secondo lui, la vittima, Ernesto Errera, è stato ucciso mesi prima, e poi buttato in mare.

Contemporaneamente, il Commissario assiste ad uno sbarco di clandestini: tra questi, c’è anche un bambino che cerca di fuggire. Montalbano lo recupera, ma quando lo affida alla madre, si rende conto che il bambino è spaventato. Poco dopo, scopre che il bambino è stato investito: mosso dalla rabbia, decide di andare a fondo sui motivi per cui volesse fuggire.

Il giro di boa, il finale

-Attenzione: spoiler-

Ernesto Errera era un latitante che da anni si occupava del commercio clandestino di bambini extracomunitari, e che è stato ucciso da un uomo di origine araba di nome Gafsa, che voleva prendere il suo posto. Non solo: Montalbano scopre che ad accompagnare il bambino e la madre dopo lo sbarco è stato Gaetano Marzilla, proprietario di un negozio che anni prima fu incendiato perchè si oppose al pizzo e che ora, per rimettere in piedi l’attività, si era rivolto a degli usurai.

Il bambino sapeva che sarebbe finito dentro questo business, e per quel motivo cercava di scappare da quella che si fingeva essere sua madre. Il protagonista mette a rischio la propria vita pur di smantellare questo mercato, aiutato dalla sua squadra e finendo anche per essere ferito.

Il giro di boa, cast

Ecco il cast de Il giro di boa:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Isabell Sollman: Ingrid

Giovanni Argante: Calogero Marzilla

Elia Schilton: Sozio Melato

Aldo Mangiù: Ciccio Albanese

Dove vedere Il giro di boa?

E’ possibile vedere Il giro di boa in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.