Montalbano – Il gioco delle tre carte: streaming, la trama, il cast ed il finale

Il gioco delle tre carte è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 13 marzo 2006 ed in replica il 20 aprile 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, che indaga su due omicidi.

Il gioco delle tre carte, trama

Montalbano indaga sull’omicidio del costruttore edile Girolamo Cascio, uomo legato al clan mafioso dei Riolo. Il ragioniere Ciccio Monaco (Gilberto Idonea) informa il commissario che qualche giorno prima la vittima aveva ricevuto delle telefonate da una misteriosa persona dalla voce roca.

Il principale sospettato è Rocco Pennisi (Stefano Dionisi), appena uscito di prigione, dove ha scontato la condanna per l’omicidio del suo socio in affari Giacomo Alletto, per cui però si è sempre proclamato innocente, accusando invece proprio Cascio. Pennisi, però, aveva una relazione con Renata Dimora (Simona Cavallari), la moglie di Alletto. Virginia Pennisi (Valeria Milillo), sorella non vedente di Rocco, confida al protagonista che qualche giorno prima un uomo si era intrufolata in casa con la scusa di essere un tecnico del gas: anche lui aveva una voce roca.

Oltre a questo caso, Montalbano indaga su un altro omicidio, quello di Xavier Granieri, che in realtà è Giovanni Lumia, killer latitante dei Riolo. Il commissario scopre che Lumia aveva una voce roca, proprio come quella segnalatagli da Monaco e dalla Pennisi: secondo Montalbano Lumia anni prima era stato pagato da Cascio per uccidere Alletto e far ricadere la colpa su Pennisi e, tornato a Vigata, aveva provato ad estorcergli altri soldi, finendo per ucciderlo. Ma per Montalbano c’è qualcosa che ancora non è chiaro.

Il gioco delle tre carte, finale

-Attenzione: spoiler-

Ad uccidere Alletto è stato Lumia, ma su commissione della moglie, che voleva così liberarsi di un marito che non amava più ma anche di Rocco, amante possessivo. La donna, però, si dichiara innocente per l’omicidio di Lumia: ad ucciderlo è stato infatti il padre che, una volta scoperto che il figlio era un assassino, lo punisce.

Il gioco delle tre carte, cast

Ecco il cast de Il gioco delle tre carte:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Simona Cavallari: Renata Di Mora

Valeria Milillo: Virginia Pennisi

Barbara Tabita: signora Tarantino

Stefano Dionisi: Rocco Pennisi

Gilberto Idonea: Ciccio Monaco

Il gioco delle tre carte, streaming

E’ possibile vedere Il gioco delle tre carte in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.