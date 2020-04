Montalbano – Il gatto e il cardellino: streaming, la trama, il cast ed il finale

Il gatto e il cardellino è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 18 novembre 2002 ed in replica il 13 aprile 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con un insolito modus operandi ed una misteriosa sparizione.

Il gatto e il cardellino, trama

A Vigata si susseguono alcuni scippi a delle anziane signore, mentre si stanno recando a messa. Il ladro, dopo aver rubato loro la borsetta, spara, mancandole di proposito. Dopo tre furti, però, il quarto fa una vittima, la signora Angela Biondillo, moglie dell’avvocato Ioppolo e sorella del sottosegretario Biondillo.

Intanto, il Commissario deve lavorare anche per aiutare la giovane Mariuccia Coglitore (Erika Ferrara), che dopo aver scoperto di essere rimasta incinta deve evitare le ire del padre. Inoltre, la Polizia indaga sulla scomparsa del dottor Landolina, stimato medico di Vigata.

In Commissariato, inoltre, arriva Barbara Bellini (Mariacristina Marocco), amica di infanzia del protagonista che ha appena vinto il concorso in Polizia e che deve sostituire Augello (Cesare Bocci), in congedo matrimoniale. La bellezza della ragazza, però, mette in difficoltà tutti gli uomini del Commissariato.

Il gatto e il cardellino, finale

-Attenzione: spoiler-

Montalbano capisce che gli scippi sono stati effettuati solo per sviare le indagini: l’aggressore, colpito da un’anziana e costretto ad andare in ospedale, viene così arrestato e confessa. Era stato incaricato dall’avvocato Ioppolo di uccidere la moglie, che stava spendendo tutti i loro soldi dalla Santona.

Il protagonista, poi, riesce a salvare Mariuccia dalle grinfie del padre, portandola in una comunità gestita da Padre Vassallo. Infine, risolve anche il caso della sparizione di Landolina: era stato lui, infatti, a mettere incinta Mariuccia e, per sfuggire all’ira della famiglia di lei, dopo averle lasciato una cospicua somma di denaro per il bambino, stava fuggendo all’estero con la moglie. Montalbano li scopre e li lascia andare.

Il gatto e il cardellino, cast

Ecco il cast de Il gatto e il cardellino:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Marco Cavallaro: Tortorella

Davide Lo Verde: agente Galluzzo

Giacinto Ferro: Questore Bonetti Alderighi

Giovanni Guardiano: Jacomuzzi

Marcello Perracchio: dottor Pasquano

Il gatto e il cardellino, streaming

E’ possibile vedere Il gatto e il cardellino in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.