Montalbano – Il campo del vasaio: trama, cast, finale e streaming

Il campo del vasaio è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 14 marzo 2011 ed in replica l’11 maggio 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con un mistero legato ad una bella donna.

Il campo del vasaio, trama

Montalbano (Luca Zingaretti) fa uno strano sogno, in cui il Questore Bonetti-Alderighi (Giacinto Ferro) gli chiede di nasconderlo perchè inseguito dalla mafia che ha preso il controllo del Paese. A svegliarlo è Catarella (Angelo Russo), che lo avverte di uno strano omicidio. Un corpo, fatto a pezzi, viene infatti rinvenuto nel campo di un contadino.

Durante le indagini, Montalbano nota che Augello (Cesare Bocci) ha un comportamento irascibile e tratta male tutto: incarica così Ingrid (Isabell Sollman) di seguirlo, scoprendo che l’uomo mente alla moglie. Intanto, la bella Dolores Gutierrez (Belen Rodriguez) denuncia la scomparsa del marito, un ufficiale marittimo imparentato con il mafioso Balduccio Sinagra.

Il campo del vasaio, finale

-Attenzione: spoiler-

Il cadavere rinvenuto nel campo è proprio quello Giovanni Alfano, marito della donna: ad ucciderlo è stata proprio lei, aiutata dall’amante Pecorini. Ma Dolores ha anche un altro amante: è Mimì, la cui scontrosità è dovuta proprio a questa relazione clandestina.

Il campo del vasaio, cast

Ecco il cast de Il campo del vasaio:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Isabell Sollman: Ingrid

Davide Lo Verde: agente Galluzzo

Giacinto Ferro: Questore Bonetti Alderighi

Belen Rodriguez: Dolores Gutierrez

Tuccio Musumeci: Cavalier Pintacuda

Vincenzo Failla: Tanino

Costantino Carrozza: avvocato Guttadauro

Il campo del vasaio, streaming

E’ possibile vedere Il campo del vasaio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.