Montalbano – Amore: la trama, il cast ed il finale

Amore è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 19 febbraio 2018 ed in replica il 24 novembre 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con un caso legato al tema dell’amore.

Amore, trama

Michela Prestia (Serena Iansiti), bellissima ragazza, scompare. Michela ha avuto un passato difficile: rifiutata dalla famiglia da giovane, ha avuto a che fare con uomini che l’hanno sempre sfruttata, costringendola a prostituirsi, come il mafioso Nicola Magnano (Enzo Curcurù). Ma la ragazza, da tempo, ha iniziato a convivere con Saverio Moscato (Fabrizio Ferracane), che la ama alla follia.

Per questo, quando la ragazza scompare e tutti pensano che sia semplicemente scappata con un altro uomo, Montalbano non ci crede e pensa che possa essere stata uccisa. Inoltre, Magnano è stato ucciso con la pistola di Saverio e Michela ha abortito, aiutata da Pietro Sanfilippo (Alessandro Mario). Durante le indagini, il protagonista fa la conoscenza dei coniugi Di Giovanni, coppia di anziani attori che ha deciso di passare gli ultimi giorni a Vigata.

Il Commissario “indaga” anche su Alessandro, vecchia fiamma di Livia (Sonia Bergamasco), facendo hackerare il suo profilo social da Catarella (Angelo Russo), che, preso dai sensi di colpa, scopre che l’uomo oggi è un prete. Questo non placa la gelosia di Montalbano, che arriva anche a sognare il suo matrimonio con la donna.

Amore, finale

-Attenzione: spoiler-

Cinzia (Stella Egitto), sorella di Michela, è convinta che Sanfilippo l’abbia uccisa e cerca di vendicarsi, ma viene fermata da Montalbano, sempre più convinto che ad averla uccisa sia stato Saverio. L’uomo confessa solo di averla seppellito Michela, ma non di averla uccisa.

La giovane, infatti, si è suicidata, avvelenandosi dopo una lite con l’uomo. Montalbano deve comunque arrestare Saverio per occultamento di cadavere. Poco dopo, scopre che i coniugi De Giovanni, a poche ore dallo spettacolo che stavano allestendo, sono morti.

Amore, cast

Ecco il cast di Amore:

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Sonia Bergamasco: Livia

Marcello Perracchio: Pasquano

Serena Iansiti: Michela Prestia

Enzo Curcurù: Nicola Magnano

Fabrizio Ferracane: Saverio Moscato

Alessandro Mario: Pietro Sanfilippo

Stella Egitto: Cinzia Prestia

Gigliola Reina: Emanuela Di Giovanni

Vincenzo Catanzaro: Andrea Di Giovanni

Fabio Costanzo: Pasquale Cirrincio

Gino Nicolosi: Giuseppe Prestia

Paola Abruzzo: Concetta Prestia

Valeria Contadino: Angela Liotta

Carmelinda Gentile: Beba

Ketty Governali: Adelina

Rosario Terranove: Cesare Diliberto