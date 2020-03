Montalbano 2020 – La rete di protezione: trama e cast

Il Commissario Montalbano torna in tv in con due nuovi episodi in onda nel 2020. Il secondo è Le rete di protezione: va in onda il 16 marzo 2020, su Raiuno. Protagonista della fiction, tratta dal racconto “La rete di protezione” di Andrea Camilleri (editi da Sellerio), è come sempre Luca Zingaretti, per la prima volta alla regia insieme ad Alberto Sironi, storico regista della serie tv venuto a mancare durante le riprese.

La rete di protezione, la trama

A Vigàta è arrivata una troupe cinematografica svedese per le riprese di un film che racconta di una nave del loro paese approdata in Sicilia nel secolo scorso. La curiosità tra gli abitanti è tanta, l’eccitazione è alle stelle, i disagi per la circolazione drammatici.

Intanto l’ingegner Sabatello (Graziano Piazza) si presenta in commissariato a raccontare una curiosa storia sulla sua antica famiglia: in cantina ha trovato dei filmini in cui suo padre, negli ultimi anni della sua vita, ha ripreso, seppur gravemente ammalato, ogni anno nello stesso giorno e alla stessa ora, lo stesso misterioso muro.

Il commissario intuisce che non si tratta solo di un fatterello bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Ma un altro evento metterà a soqquadro la placida cittadina di Vigàta: nella scuola del paese due uomini con la maschera sul volto, fanno irruzione nella classe frequentata proprio dal figlio del vicecommissario Augello (Cesare Bocci), lanciando oscure minacce e sparando alcuni colpi di pistola.

La rete di protezione, cast

Ecco il cast de La rete di protezione:

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Sonia Bergamasco: Livia

Ketty Governali: Adelina

Carolina Carlsson: Monika

Disa Östrand: Maj Andreasson

Fredrik Hiller: Mats Brolin

Tuccio Musumeci: Prof. Pintacuda

Carmelinda Gentile: Beba

Dario Veca: commesso computer

Graziano Piazza: Ingegner Sabatello

Mario Pupella: Sidoti

Ivan Giambirtone: Prof. Puleo

Enrico Guarneri: Questore

Pietro Delle Piane: Marchica antiterrorismo

Luigi Tuccillo: Francesco Sabatello

Peppe Tuccillo: Emanuele Sabatello

La rete di protezione, streaming

E’ possibile vedere La rete di protezione in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.