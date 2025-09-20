Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nella giornata di domenica 21 settembre, giornata conclusiva dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che vedranno in campo le staffette. Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, Rai 2: 12.30-13.00; RaiSport: 13.00-13.30; Rai 2: 13.30-14.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma domenica 21

2.05 110 ostacoli M Decathlon 2.55 Disco M Decathlon (Gr. A) 4.05 Disco M Decathlon (Gr. B) 4.35 Asta M Decathlon (Gr. A) 5.20 Asta M Decathlon (Gr. B)

10.35 Giavellotto M Decathlon (Gr. A) 11.47 Giavellotto M Decathlon (Gr. B) 12.05 Alto F Finale 12.35 800 F Finale 12.47 5000 M Finale 13.10 Disco M Finale 13.20 4×400 M Finale 13.35 4×400 F Finale 13.49 1500 M Decathlon 14.06 4×100 F Finale 14.20 4×100 M Finale

