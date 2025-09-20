Mondiali di atletica: orari tv e italiani in gara 21 settembre
Nella giornata di domenica 21 settembre, giornata conclusiva dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che vedranno in campo le staffette. Clicca qui per il programma completo.
I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, Rai 2: 12.30-13.00; RaiSport: 13.00-13.30; Rai 2: 13.30-14.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.
Programma domenica 21
|2.05
|110 ostacoli
|M
|Decathlon
|2.55
|Disco
|M
|Decathlon (Gr. A)
|4.05
|Disco
|M
|Decathlon (Gr. B)
|4.35
|Asta
|M
|Decathlon (Gr. A)
|5.20
|Asta
|M
|Decathlon (Gr. B)
|10.35
|Giavellotto
|M
|Decathlon (Gr. A)
|11.47
|Giavellotto
|M
|Decathlon (Gr. B)
|12.05
|Alto
|F
|Finale
|12.35
|800
|F
|Finale
|12.47
|5000
|M
|Finale
|13.10
|Disco
|M
|Finale
|13.20
|4×400
|M
|Finale
|13.35
|4×400
|F
|Finale
|13.49
|1500
|M
|Decathlon
|14.06
|4×100
|F
|Finale
|14.20
|4×100
|M
|Finale