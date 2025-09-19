Mondiali di atletica: orari tv e italiani in gara 20 settembre
Nella giornata di sabato 20 settembre, ottava giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica. Doppia sessione di gare e chiusura con i 5000 di Nadia Battocletti. Clicca qui per il programma completo.
I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, Rai 2: 0.25-5.30; RaiSport: 12.00-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.
Programma sabato 20
|0.30
|Marcia 20 km
|F
|Finale
|Curiazzi, Mihai, Palmisano
|2.00
|Disco
|M
|Qualificazione (Gr. A)
|2.28
|100
|M
|Decathlon
|2.55
|Marcia 20 km
|M
|Finale
|Cosi, Fortunato, Picchiottino
|3.00
|Peso
|F
|Qualificazione
|3.15
|Lungo
|M
|Decathlon
|3.35
|Disco
|M
|Qualificazione (Gr. B)
|4.35
|Lungo
|F
|Eptathlon
|Gerevini
|4.45
|Peso
|M
|Decathlon
|12.00
|Giavellotto
|F
|Eptathlon
|12.05
|Alto
|M
|Decathlon
|12.35
|4×400
|M
|Batterie
|12.54
|Peso
|F
|Finale
|13.00
|4×400
|F
|Batterie
|Italia
|13.25
|4×100
|M
|Batterie
|Italia
|13.45
|4×100
|F
|Batterie
|Italia
|14.05
|Giavellotto
|F
|Finale
|14.11
|800
|F
|Eptathlon
|14.29
|5000
|F
|Finale
|Battocletti
|14.55
|400
|M
|Decathlon
|15.22
|800
|M
|Finale