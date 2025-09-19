Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nella giornata di sabato 20 settembre, ottava giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica. Doppia sessione di gare e chiusura con i 5000 di Nadia Battocletti. Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, Rai 2: 0.25-5.30; RaiSport: 12.00-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma sabato 20

0.30 Marcia 20 km F Finale Curiazzi, Mihai, Palmisano 2.00 Disco M Qualificazione (Gr. A) 2.28 100 M Decathlon 2.55 Marcia 20 km M Finale Cosi, Fortunato, Picchiottino 3.00 Peso F Qualificazione 3.15 Lungo M Decathlon 3.35 Disco M Qualificazione (Gr. B) 4.35 Lungo F Eptathlon Gerevini 4.45 Peso M Decathlon

12.00 Giavellotto F Eptathlon 12.05 Alto M Decathlon 12.35 4×400 M Batterie 12.54 Peso F Finale 13.00 4×400 F Batterie Italia 13.25 4×100 M Batterie Italia 13.45 4×100 F Batterie Italia 14.05 Giavellotto F Finale 14.11 800 F Eptathlon 14.29 5000 F Finale Battocletti 14.55 400 M Decathlon 15.22 800 M Finale

