Nella giornata di venerdì 19 settembre, settima giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Gare solo alla sera (per noi tra mattina e pomeriggio) e chiusura con la finale dei 200. Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, RaiSport: 10.25-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma venerdì 19

10.33 100 ostacoli F Eptathlon Gerevini 11.20 Alto F Eptathlon 12.30 Giavellotto F Qualificazione (Gr. A) 13.00 5000 M Batterie 13.30 Peso F Eptathlon 13.43 800 F Semifinali Coiro 13.50 Triplo M Finale Dallavalle, Diaz 14.00 Giavellotto F Qualificazione (Gr. B) 14.15 400 ostacoli M Finale 14.27 400 ostacoli F Finale 14.38 200 F Eptathlon 15.06 200 M Finale 15.22 200 F Finale

