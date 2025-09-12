Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nela notte italiana di sabato 13 settembre, prima giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Per i colori azzurri subito in gara Jacobs, Battocletti, Fabbri e i marciatori. Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, Rai 2: 0.55-5.00 e poi 11.00-13.00; RaiSport: 13.00-13.30 con passaggio di nuovo a Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma prima giornata

0.30 Marcia 35 km M Finale CAPORASO, GIUPPONI, ORSONI 0.30 Marcia 35 km F Finale COLOMBI, GIORGI, PALMISANO 2.00 Disco F Qualificazione (Gr. A) OSAKUE 3.40 Disco F Qualificazione (Gr. B) 3.55 Peso M Qualificazione FABBRI, PONZIO, WEIR 4.10 100 M Turno preliminare 4.40 4×400 mista X Batterie ITALIA 11.05 3000 siepi M Batterie ZOGHLAMI 11.30 Lungo F Qualificazione IAPICHINO 11.55 100 F Batterie DOSSO 12.05 Asta M Qualificazione BERTELLI, OLIVERI 12.50 1500 F Batterie CAVALLI, SABBATINI, ZENONI 13.35 100 M Batterie JACOBS 14.10 Peso M Finale 14.30 10.000 F Finale BATTOCLETTI, PALMERO 15.20 4×400 mista Finale

