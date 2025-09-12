Mondiali di atletica di Tokyo in tv: italiani in gara 13 settembre
Nela notte italiana di sabato 13 settembre, prima giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Per i colori azzurri subito in gara Jacobs, Battocletti, Fabbri e i marciatori. Clicca qui per il programma completo.
I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, Rai 2: 0.55-5.00 e poi 11.00-13.00; RaiSport: 13.00-13.30 con passaggio di nuovo a Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.
Programma prima giornata
|
0.30
|
Marcia 35 km M
|
Finale
|
CAPORASO, GIUPPONI, ORSONI
|
0.30
|
Marcia 35 km F
|
Finale
|
COLOMBI, GIORGI, PALMISANO
|
2.00
|
Disco F
|
Qualificazione (Gr. A)
|
OSAKUE
|
3.40
|
Disco F
|
Qualificazione (Gr. B)
|
3.55
|
Peso M
|
Qualificazione
|
FABBRI, PONZIO, WEIR
|
4.10
|
100 M
|
Turno preliminare
|
4.40
|
4×400 mista X
|
Batterie
|
ITALIA
|
11.05
|
3000 siepi M
|
Batterie
|
ZOGHLAMI
|
11.30
|
Lungo F
|
Qualificazione
|
IAPICHINO
|
11.55
|
100 F
|
Batterie
|
DOSSO
|
12.05
|
Asta M
|
Qualificazione
|
BERTELLI, OLIVERI
|
12.50
|
1500 F
|
Batterie
|
CAVALLI, SABBATINI, ZENONI
|
13.35
|
100 M
|
Batterie
|
JACOBS
|
14.10
|
Peso M
|
Finale
|
14.30
|
10.000 F
|
Finale
|
BATTOCLETTI, PALMERO
|
15.20
|
4×400 mista
|
Finale