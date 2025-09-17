Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nella giornata di giovedì 18 settembre, sesta giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Gare solo alla sera (per noi tra mattina e pomeriggio) e ritorno in pista della regina Nadia Battocletti per le batterie dei 5000. Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, RaiSport: 12.30-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma sesta giornata

12.05 5000 F Batterie Battocletti-Majori-Del Buono 12.15 Alto F Qualificazione Pieroni-Tavernini 12.23 Giavellotto M Finale 12.58 800 F Batterie Bellò-Coiro 13.55 Triplo F Finale 14.02 200 M Semifinali 14.24 200 F Semifinali 14.45 800 M Semifinali Pernici 15.10 400 M Finale 15.24 400 F Finale

