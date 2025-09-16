Mondiali di atletica di Tokyo in tv: italiani in gara 17 settembre
Nella giornata di mercoledì 16 settembre, quinta giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Gare solo alla sera (per noi tra mattina e pomeriggio) e finali con Furlani (lungo), Bruni (asta) e Riva (1500). Clicca qui per il programma completo.
I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, RaiSport: 12.30-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.
Programma quinta giornata
|
Orario Italia
|
Gara
|
Turno
|
Azzurri
|
12.05
|
Triplo M
|
Qualificazione
|
Dallavalle, Diaz
|
12.10
|
Giavellotto M
|
Qualificazione (A)
|
12.30
|
200 F
|
Batterie
|
Fontana, Kaddari
|
13.10
|
Asta F
|
Finale
|
Bruni
|
13.15
|
200 M
|
Batterie
|
Desalu, Tortu
|
13.45
|
Giavellotto M
|
Qualificazione (B)
|
13.49
|
Lungo M
|
Finale
|
Furlani
|
14.03
|
400 hs F
|
Semifinali
|
Folorunso, Muraro, Sartori
|
14.30
|
400 hs M
|
Semifinali
|
14.57
|
3000 Siepi F
|
Finale
|
15.20
|
1500 M
|
Finale
|
Riva