Nella giornata di mercoledì 16 settembre, quinta giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Gare solo alla sera (per noi tra mattina e pomeriggio) e finali con Furlani (lungo), Bruni (asta) e Riva (1500). Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, RaiSport: 12.30-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma quinta giornata

Orario Italia Gara Turno Azzurri 12.05 Triplo M Qualificazione Dallavalle, Diaz 12.10 Giavellotto M Qualificazione (A) 12.30 200 F Batterie Fontana, Kaddari 13.10 Asta F Finale Bruni 13.15 200 M Batterie Desalu, Tortu 13.45 Giavellotto M Qualificazione (B) 13.49 Lungo M Finale Furlani 14.03 400 hs F Semifinali Folorunso, Muraro, Sartori 14.30 400 hs M Semifinali 14.57 3000 Siepi F Finale 15.20 1500 M Finale Riva

