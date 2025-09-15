Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nela notte italiana di martedì 16 settembre, quarta giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Gare solo alla sera (per noi tra mattina e pomeriggio) e finali con Sioli (alto) e speriamo anche Simonelli (110hs). Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, RaiSport: 12.30-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma quarta giornata

Orario Italia Gara Turno Azzurri 12:35 800 m Batterie Lazzaro, Pernici, Tecuceanu 12:40 Triplo f Qualificazione Derkach, Saraceni 13:35 Alto m Finale Sioli 13:40 110 ostacoli m Semifinali Simonelli 14:00 Martello m Finale 14:07 400 f Semifinali 14:35 400 m Semifinali Scotti 15:05 1500 f Finale 15:20 110 ostacoli m Finale

