Mondiali di atletica di Tokyo in tv: italiani in gara 16 settembre
Nela notte italiana di martedì 16 settembre, quarta giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Gare solo alla sera (per noi tra mattina e pomeriggio) e finali con Sioli (alto) e speriamo anche Simonelli (110hs). Clicca qui per il programma completo.
I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, RaiSport: 12.30-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.
Programma quarta giornata
|
Orario Italia
|
Gara
|
Turno
|
Azzurri
|
12:35
|
800 m
|
Batterie
|
Lazzaro, Pernici, Tecuceanu
|
12:40
|
Triplo f
|
Qualificazione
|
Derkach, Saraceni
|
13:35
|
Alto m
|
Finale
|
Sioli
|
13:40
|
110 ostacoli m
|
Semifinali
|
Simonelli
|
14:00
|
Martello m
|
Finale
|
14:07
|
400 f
|
Semifinali
|
14:35
|
400 m
|
Semifinali
|
Scotti
|
15:05
|
1500 f
|
Finale
|
15:20
|
110 ostacoli m
|
Finale