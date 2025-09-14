Mondiali di atletica di Tokyo in tv: italiani in gara 15 settembre
Nela notte italiana di lunedì 15 settembre, terza giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Per noi in particolare da seguire Furlani nel lungo, Simonelli nei 110hs e Sibilio nei 400hs. Clicca qui per il programma completo.
I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, Rai 2: 0.55-5.00; RaiSport: 12.30-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.
Programma terza giornata
|
00.30
|
Maratona
|
M Finale
|
Aouani, Chiappinelli, Crippa
|
02.00
|
Martello
|
M Qualificazione A
|
Olivieri
|
02.05
|
Asta
|
F Qualificazione
|
Bruni, Molinarolo
|
03.30
|
3000 siepi
|
F Batterie
|
03.45
|
Martello
|
M Qualificazione B
|
04.20
|
400 hs
|
F Batterie
|
Folorunso, Muraro, Sartori
|
10.35
|
400 hs
|
M Batterie
|
Sibilio
|
10.40
|
Lungo
|
M Qualificazione
|
Furlani
|
10.49
|
Asta
|
M Finale
|
11.23
|
110 hs
|
M Batterie
|
Simonelli
|
12.00
|
Martello
|
F Finale
|
12.06
|
100 hs
|
F Semifinali
|
12.30
|
1500
|
M Semifinali
|
12.55
|
3000 siepi
|
M Finale
|
13.20
|
100 hs
|
F Finale