Nela notte italiana di lunedì 15 settembre, terza giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Per noi in particolare da seguire Furlani nel lungo, Simonelli nei 110hs e Sibilio nei 400hs. Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, Rai 2: 0.55-5.00; RaiSport: 12.30-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma terza giornata

00.30 Maratona M Finale Aouani, Chiappinelli, Crippa 02.00 Martello M Qualificazione A Olivieri 02.05 Asta F Qualificazione Bruni, Molinarolo 03.30 3000 siepi F Batterie 03.45 Martello M Qualificazione B 04.20 400 hs F Batterie Folorunso, Muraro, Sartori 10.35 400 hs M Batterie Sibilio 10.40 Lungo M Qualificazione Furlani 10.49 Asta M Finale 11.23 110 hs M Batterie Simonelli 12.00 Martello F Finale 12.06 100 hs F Semifinali 12.30 1500 M Semifinali 12.55 3000 siepi M Finale 13.20 100 hs F Finale

