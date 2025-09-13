Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nela notte italiana di domenica 14 settembre, seconda giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Per noi in particolare tornano in gara Jacobs e Dosso nei 100. Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, Rai 2: 0.55-5.00; 11.00-13.00 e 13.30-15.30; RaiSport: 13.00-13.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma seconda giornata

0.30 Maratona F Finale LONEDO 2.00 Martello F Qualificazione (Gr. A) FANTINI 2.00 1500 M Batterie ARESE, BUSSOTTI, RIVA 3.45 Martello F Qualificazione (Gr. B) 4.05 100 ostacoli F Batterie CARMASSI, CARRARO 11.35 400 M Batterie SCOTTI, SITO 11.40 Alto M Qualificazione LANDO, SIOLI, SOTTILE, TAMBERI 12.12 Disco F Finale 12.25 400 F Batterie MANGIONE, POLINARI 13.20 100 F Semifinali DOSSO 13.40 Lungo F Finale 13.45 100 M Semifinali JACOBS 14.07 1500 F Semifinali SABBATINI, ZENONI 14.30 10.000 M Finale 15.13 100 F Finale 15.20 100 M Finale

