Mondiali di atletica di Eugene in tv: programma notte 21 luglio

Nella notte italiana di giovedì 21 luglio, sesta giornata dei Mondiali di atletica di Eugene 2022, che dureranno fino alla prossima domenica 24 luglio. Per i colori azzurri diversi atleti in gara tra cui Catalin Tecuceanu negli 800 e tutte e tre le ostacoliste dei 400 in semifinale dopo aver superato le batterie. Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv saranno coperti da RaiSportHD, canale 58 Dtt (sessione mattutina nel pomeriggio italiano), Rai2 (sessione pomeridiana nella notte italiana), e da Sky. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma Eugene-21 luglio

0.20 Giavellotto F Qualificazione Gruppo A 1.25 5000 F Batterie 1.50 Giavellotto F Qualificazione Gruppo B 2.20 800 M Batterie TECUCEANU 3.15 400hs F Semifinali SARTORI-OLIVIERI-FOLORUNSO 3.30 Disco F Finale 3.45 400 F Semifinali 4.15 400 M Semifinali 4.45 3000 siepi F Finale