Mondiali di atletica di Eugene in tv: programma 23-24 luglio

Tra la serata e la notte italiana di sabato 23 e domenica 24 luglio, penultima giornata dei Mondiali di atletica di Eugene 2022, che si concluderanno tra domenica 24 luglio e la notte italiana di lunedì. Per i colori azzurrioggi diversi atleti in gara tra cui Larissa Iapichino impegnata nelle qualificazioni del lungo, e di notte la finale della 4×100 femminile con le nostre. Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv saranno coperti da RaiSportHD, canale 58 Dtt (sessione mattutina nel pomeriggio italiano), Rai2 (sessione pomeridiana nella notte italiana), e da Sky. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma Eugene (ora italiana)

Sabato 23 luglio

18.50 100 M Decathlon 19.40 Lungo M Decathlon 20.20 100hs F Batterie DI LAZZARO 21.00 Lungo F Qualificazione IAPICHINO 21.10 Peso M Decathlon

Domenica 24 luglio



1.10 Alto M Decathlon 2.10 4×400 F Batterie ITALIA 2.40 4×400 M Batterie ITALIA 3.00 Triplo M Finale 3.10 800 M Finale 3.25 5000 F Finale 3.35 Giavellotto M Finale 3.55 400 M Decathlon 4.30 4×100 F Finale ITALIA 4.50 4×100 M Finale