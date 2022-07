Mondiali di atletica di Eugene in tv: programma 18 luglio

Oggi, lunedì 18 luglio, quarta giornata dei Mondiali di atletica di Eugene 2022, che dureranno fino alla prossima domenica 24 luglio. Per i colori azzurri diversi atleti in gara tra cui Filippo Tortu nei 200. Clicca qui per il programma completo.

I mondiali di atletica in tv saranno coperti da RaiSportHD, canale 58 Dtt (sessione mattutina nel pomeriggio italiano), Rai2 (sessione pomeridiana nella notte italiana), e da Sky. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.

Programma Eugene 18 luglio

15.15 Maratona F Finale 18.35 Lungo F Eptathlon 19.55 Giavellotto F Eptathlon Gruppo A 21.05 Giavellotto F Eptathlon Gruppo B

Notte 18-19 luglio



2.05 200 M Batterie DESALU, TORTU 2.10 Disco F Qualificazione Gruppo A OSAKUE 2.45 Alto M Finale 3.00 200 F Batterie KADDARI 3.20 Triplo F Finale 3.35 Disco F Qualificazione Gruppo B 3.55 800 F Eptathlon 4.20 3000 siepi M Finale 4.50 1500 F Finale