Mizzica che nozze è un programma tv della categoria reality, ideato da Liza Boschin e Cristiano Pasca, che va in onda da venerdì 26 novembre 2021 su Real Time, visibile sul canale 31 del digitale terrestre. I protagonisti sono una coppia di sposi, diversa per ogni puntata, che le telecamere seguiranno dal momento del fatidico “Sì” davanti all’altare, al ricevimento vissuto. Protagonisti fissi, invece, sono una rock band siciliana: i Jack & the Starlighters.

Mizzica che nozze – Orari e puntate

Mizzica che nozze andrà in onda in chiaro su Real Time dal 26 novembre, tutti i venerdì a partire dalle ore 23.05. In streaming, invece, le puntate saranno disponibili su Discovery+, il servizio di video streaming in abbonamento di Discovery. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul a questo link.

Chi sono gli sposi di Mizzica che nozze

Gli sposi di Mizzica che nozze sono coppie siciliane, una diversa per ciascuna puntata del programma. Nel primo appuntamento in onda il 26 novembre, i protagonisti sono Anastasia e Ivan, lei di Ficarazzi e lui di Palermo.

Mizzica che nozze: chi sono i Jack & the Starlighters

I Jack & the Starlighters sono una rock band siciliana (precisamente di Palermo) che propone non solo cover rock’n roll e da matrimonio ma anche un repertorio inedito.

Il gruppo, in attività da circa venti anni, è composto da Jack Gioacchino Cottone alla voce, Danilo Mercadante alla chitarra e alla tastiera, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. Qui di seguito uno dei loro brani inediti.