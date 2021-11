La prima puntata della prima stagione di Mizzica che nozze è andata in onda venerdì 26 novembre 2021 in seconda serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata al matrimonio di Anastasia e Ivan.

Anastasia e Ivan si sono conosciuti nel negozio in cui lei lavorava, e la loro relazione partita come un’amicizia è cresciuta piano piano fino ad arrivare alla proposta di nozze che Ivan ha fatto in ginocchio davanti alla Fontana di Trevi, a Roma, con grande stupore di lei. Qui trovate la scheda del programma.

Mizzica che nozze – Dove vederlo

