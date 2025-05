Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 9 maggio 2025, alle 21:20 su Raidue va in onda in prima visione il film Mixed by Erry. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mixed by Erry – Trama

Mixed by Erry è una commedia italiana del 2023 diretta da Sydney Sibilia. Il film, premiato ai Nastri d’Argento come miglior commedia, racconta la vera storia dei fratelli Frattasio, che negli anni ’80 a Napoli costruirono un impero con la vendita di musicassette pirata.

Ambientato nella Napoli degli anni ’80, dove Maradona è un’icona, il film segue Enrico “Erry” Frattasio (Luigi D’Oriano), un giovane appassionato di musica che sogna di diventare DJ. In un contesto di povertà nel quartiere di Forcella, Erry inizia a creare mixtape per amici, copiando brani su cassette. Con i fratelli Peppe (Giuseppe Arena) e Angelo (Emanuele Palumbo), trasforma questa passione in un’attività illegale su larga scala.

Il marchio “Mixed by Erry” diventa sinonimo di compilation di qualità, vendute in tutta Italia e persino all’estero, ridefinendo il concetto di pirateria musicale. La loro impresa attira l’attenzione della Guardia di Finanza, guidata dal capitano Ricciardi (Francesco Di Leva), e dell’industria discografica, portando a un’inevitabile caduta. La storia, ispirata a eventi reali, mescola commedia, nostalgia e riflessione sull’ambizione e l’illegalità.

Mixed by Erry – Cast

Luigi D’Oriano – Enrico “Erry” Frattasio: il protagonista, aspirante DJ e mente dell’impresa.

Giuseppe Arena – Peppe Frattasio: fratello maggiore, pragmatico e intraprendente.

Emanuele Palumbo – Angelo Frattasio: il fratello minore, entusiasta e creativo.

Francesco Di Leva – Capitano Fortunato Ricciardi: il finanziere che indaga sui Frattasio.

Fabrizio Gifuni – Arturo Barambani: amministratore delegato di un’azienda di supporti audio, alleato e poi traditore.

Cristiana Dell’Anna – Marisa Frattasio: madre dei fratelli.

Adriano Pantaleo – Pasquale Frattasio: padre, contrabbandiere di whisky falso.

Chiara Celotto, Greta Esposito: ruoli secondari nel contesto napoletano.

Raiz (cameo): gestore di un locale notturno.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram