Questa sera, giovedì 1 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Mission: Impossible – Rogue Nation. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mission: Impossible – Rogue Nation – Trama

Mission: Impossible – Rogue Nation (2015), diretto da Christopher McQuarrie, è il quinto capitolo della saga con Tom Cruise nei panni dell’agente IMF Ethan Hunt.

Dopo aver sventato in Bielorussia una vendita di gas nervino a terroristi, Ethan cerca di dimostrare l’esistenza del Sindacato, un’organizzazione criminale internazionale di spie rinnegate, ignota alla CIA, che mira a creare un nuovo ordine mondiale con attacchi terroristici. Catturato a Londra, sfugge a una tortura grazie a Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), agente MI6 infiltrata.

Con l’IMF sciolta e la CIA, guidata da Alan Hunley (Alec Baldwin), che lo considera un fuggitivo, Ethan riunisce la squadra—William Brandt (Jeremy Renner), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames)—per affrontare il Sindacato e il suo leader Solomon Lane (Sean Harris). Tra Vienna, Marocco e Londra, il film offre spettacolari scene d’azione, come Cruise appeso a un aereo in volo e un’immersione subacquea senza bombole.

Mission: Impossible – Rogue Nation – Cast

Tom Cruise – Ethan Hunt, agente IMF

Rebecca Ferguson – Ilsa Faust, agente MI6

Jeremy Renner – William Brandt, agente IMF

Simon Pegg – Benji Dunn, tecnico IMF

Ving Rhames – Luther Stickell, esperto IMF

Sean Harris – Solomon Lane, leader del Sindacato

Alec Baldwin – Alan Hunley, direttore CIA

Simon McBurney – Attlee, capo MI6

Zhang Jingchu – Lauren, agente CIA (breve apparizione)

Tom Hollander – Primo Ministro britannico

America Olivo – Agente Doran

