Questa sera, giovedì 8 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Mission: Impossible – Fallout. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mission: Impossible – Fallout – Trama

Mission: Impossible – Fallout è un film d’azione e spionaggio del 2018, diretto da Christopher McQuarrie, sesto capitolo della saga Mission: Impossible con protagonista Tom Cruise. È considerato uno dei migliori episodi della serie per le spettacolari sequenze d’azione e la trama avvincente.

Due anni dopo la cattura di Solomon Lane, leader del Sindacato (Mission: Impossible – Rogue Nation), i suoi seguaci, ora noti come gli Apostoli, pianificano un attacco nucleare globale. Ethan Hunt (Tom Cruise), agente dell’IMF (Impossible Mission Force), riceve a Belfast la missione di intercettare la vendita di tre nuclei di plutonio agli Apostoli. Con i suoi fedeli compagni Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames), Ethan tenta di recuperare il plutonio a Berlino, ma la missione fallisce quando sceglie di salvare la vita di Luther, permettendo ai terroristi di fuggire con il materiale.

A Parigi, Ethan, affiancato dall’agente CIA August Walker (Henry Cavill), deve rintracciare John Lark, un misterioso finanziatore legato al rapimento di uno scienziato esperto in armi nucleari. Qui incontra la Vedova Bianca (Vanessa Kirby), una trafficante d’armi che media la trattativa, e ritrova Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), ex agente MI6 con i propri obiettivi. La missione si complica con tradimenti, inseguimenti mozzafiato (tra cui una corsa in moto sotto l’Arco di Trionfo e un salto HALO da 7.000 metri), e un viaggio che porta il team da Londra al Kashmir. Gli Apostoli pianificano di detonare tre bombe atomiche in punti strategici, e Ethan deve correre contro il tempo per fermare l’apocalisse nucleare. La narrazione esplora il conflitto interiore di Ethan, diviso tra il dovere e i legami personali, culminando in un duello verticale tra elicotteri e un confronto al cardiopalma su un precipizio.

Il film, con una durata di 147 minuti, è un mix di azione frenetica, colpi di scena e momenti di tensione emotiva, reso memorabile dall’impegno fisico di Cruise, che ha eseguito personalmente le acrobazie, incluso il pilotaggio di un elicottero e un salto con paracadute ad alta quota, rompendosi una caviglia durante le riprese.

Mission: Impossible – Fallout – Cast

Tom Cruise interpreta Ethan Hunt: l’instancabile agente IMF, noto per le sue acrobazie senza stuntman. Cruise, anche produttore, si è allenato un anno per pilotare l’elicottero e ha eseguito 106 salti HALO per una singola scena.

Henry Cavill interpreta August Walker: agente CIA dal fisico imponente, antagonista ambiguo. Cavill si è allenato intensamente, definendo il ruolo più impegnativo della sua carriera, superando persino Superman.

Ving Rhames interpreta Luther Stickell: tecnico IMF e voce della coscienza di Ethan, unico attore oltre a Cruise presente in tutti i film della saga.

Simon Pegg interpreta Benji Dunn: ex analista informatico, apporte un tocco di umorismo. Pegg ha raggiunto una forma fisica eccellente per le scene d’azione.

Rebecca Ferguson interpreta Ilsa Faust: ex agente MI6, enigmatica e letale, con una chimica perfetta con Cruise.

Vanessa Kirby interpreta Alana Mitsopolis/Vedova Bianca: trafficante d’armi carismatica e ambigua, un ruolo che le ha valso elogi.

Michelle Monaghan interpreta Julia Meade: la moglie di Ethan, il cui ritorno aggiunge profondità emotiva. Assente nel quinto capitolo, torna dopo un cameo nel quarto.

Sean Harris interpreta Solomon Lane: il villain del Sindacato, ora prigioniero ma ancora pericoloso.

Alec Baldwin interpreta Alan Hunley: ex direttore CIA, ora segretario IMF.

Angela Bassett interpreta Erika Sloane: nuova direttrice CIA, rigida e determinata.

Wes Bentley interpreta Erik: un personaggio secondario legato alla trama.

Frederick Schmidt interpreta Zola.

