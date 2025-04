Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 22 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Mission. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mission – Trama

Mission (The Mission) è un film del 1986 diretto da Roland Joffé, un dramma storico vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Ambientato nel Sud America del 1750, al confine tra Argentina, Brasile e Paraguay, il film racconta la storia di Padre Gabriel (Jeremy Irons), un missionario gesuita che scala le cascate dell’Iguazú per evangelizzare la tribù indigena dei Guaraní. Dopo aver conquistato la loro fiducia con la musica del suo oboe, fonda la missione di San Carlos, un rifugio comunitario per proteggerli dalla schiavitù. A lui si unisce Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), un ex mercenario e schiavista che, dopo aver ucciso il fratello Felipe (Aidan Quinn) in un duello per gelosia, cerca redenzione. Convertitosi al gesuitismo, Mendoza si dedica alla missione.

Tuttavia, il Trattato di Madrid (1750) cede le terre gesuite al Portogallo, che favorisce la schiavitù. Le potenze coloniali e la Chiesa, rappresentata dal Cardinale Altamirano (Ray McAnally), ordinano la chiusura della missione. Gabriel sceglie la resistenza pacifica, mentre Mendoza riprende le armi per difendere i Guaraní. La spedizione militare inviata contro la missione porta a un tragico epilogo, in cui la comunità viene distrutta, ma il ricordo del “sacro esperimento” gesuita sopravvive in pochi giovani indigeni.

Mission – Cast

Robert De Niro: Rodrigo Mendoza, ex schiavista in cerca di redenzione.

Jeremy Irons: Padre Gabriel, gesuita idealista.

Ray McAnally: Cardinale Altamirano, narratore e figura storica.

Aidan Quinn: Felipe Mendoza, fratello di Rodrigo.

Cherie Lunghi: Carlotta, causa del conflitto tra i fratelli Mendoza.

Liam Neeson: Fielding, giovane gesuita.

Ronald Pickup: Onthar, rappresentante coloniale.

Chuck Low: Gabeza, schiavista.

Bercelio Moya: Ragazzo indiano.

Sigifredo Ismare: Stregone Guaraní.

Asuncion Ontiveros: Capo indiano.

