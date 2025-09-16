Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Katia Buchicchio, 18enne originaria di Anzi (in provincia di Potenza), è stata incoronata Miss Italia 2025 l’15 settembre al PalaSavelli di Porto San Giorgio (Marche). Ha partecipato come Miss Basilicata e ha battuto in finale Asia Campanelli (Miss Marche) e Fanny Tardioli (Miss Umbria).

È la prima vincitrice proveniente dalla Basilicata nella storia del concorso, che come sempre è stato organizzato da Patrizia Mirigliani, mentre la presentatrice di quest’anno è stata Nunzia Di Girolamo. La giuria della finale di Miss Italia 2025 era presieduta da Francesca Pascale e composta da Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra e Maurizio Casagrande.

La scheda di Katia Buchicchio

Katia, studentessa al quinto anno di liceo scientifico. Alta 1,70 m, capelli castano chiaro e occhi verdi, Katia pratica danza moderna e contemporanea da 12 anni. Sogna di diventare medico e si descrive come determinata, gentile e empatica.

