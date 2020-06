Miss Italia 2013: Giulia Belmonte, fidanzata di Stash, tra le 63 finaliste (tutte le foto)

Mancano pochi giorni alla serata finale di Miss Italia 2013, che andrà in onda domenica 27 ottobre su La7, in diretta dal Pala Arrex di Jesolo a partire dalle 20.45. In questi giorni le 63 finaliste stanno ultimando le prove delle coreografie per lo spettacolo, e le prove degli abiti e dei costumi che indosseranno sul palco.

In attesa di vederle in tv, ve le presentiamo tutte con una completa gallery fotografica. A voi numero, nome, fascia e foto ufficiali delle 63 ragazze in gara. Quale di queste sarà proclamata Miss Italia 2013?

1. Viola Pigola Miss Valle D’Aosta

2. Marta Gariglio Miss Piemonte

3. Sara Bettoni Miss Lombardia

4. Alice Caldini Miss Trentino Alto Adige

5. Paola Rosani Miss Friuli Venezia Giulia

6. Laura Telve Miss Veneto

7. Curzia Tortorella Miss Liguria

8. Samantha Schena Miss Emilia

9. Virginia Balboni Miss Romagna

10. Giulia Fontana Miss Toscana

11. Rebecca Antonini Miss Umbria

12. Nancy Bernacchia Miss Marche

13. Giulia Belmonte Miss Abruzzo

14. Costanza Nisi Miss Lazio

15. Margherita Arciprete Miss Campania

16. Marta Gragnano Miss Molise

17. Maria Selena Filippo Miss Puglia

18. Alessia Siclari Miss Calabria

19. Brunilde Brigante Miss Basilicata

20. Federica Lazzara Miss Sicilia

21. Francesca Rossi Miss Sardegna

22. Giulia Masotti Miss Cinema Planter’s Lombardia

23. Zeudi Zuin Miss Cinema Planter’s Veneto

24. Rebecca Sciascia Miss Cinema Planter’s Liguria

25. Sara Ligori Miss Cinema Planter’s Toscana

26. Alessia Cascella Miss Cinema Planter’s Campania

27. Giulia Arena Miss Cinema Planter’s Sicilia

28. Denise Parisi Miss Eleganza Trentino

29. Benedetta Rossi Miss Eleganza Toscana

30. Esterina Rumè Miss Eleganza Sicilia

31. Ilaria Dolar Miss Deborah Milano Trentino Alto Adige

32. Beatrice Carlotta Marcolini Miss Deborah Milano Veneto

33. Martina Bonci Miss Deborah Milano Toscana

34. Laura Narciso Miss Deborah Milano Basilicata

35. Luana Filippi Miss Deborah Milano Sicilia

36. Federica Ciocci Miss Deborah Milano Sardegna

37. Elena Toffanin Miss Wella Professionals Veneto

38. Marinella Di Giacomo Miss Wella Professionals Emilia Romagna

39. Lara Quercioli Miss Wella Professionals Toscana

40. Valeria Albi Miss Wella Professionals Abruzzo

41. Beatrice Gattuso Miss Wella Professionals Lazio

42. Graziella Cilione Miss Wella Professionals Calabria

43. Jessica Mascheretti Miss Rocchetta Bellezza Lombardia

44. Bettina Anna Manfra Miss Rocchetta Bellezza Trentino

45. Marianna Arnaldi Miss Rocchetta Bellezza Veneto

46. Matilde Fioravanti Miss Rocchetta Bellezza Toscana

47. Mariachiara Vigoriti Miss Rocchetta Bellezza Umbria

48. Laura Grassi Miss Rocchetta Bellezza Lazio

49. Denise Frigo Miss Miluna Veneto

50. Ottavia Bettoni Miss Miluna Lazio

51. Erika Bufano Miss Miluna Campania

52. Rosa Fariello Miss Miluna Puglia

53. Fabiola Speziale Miss Miluna Sicilia

54. Francesca Idini Miss Miluna Sardegna

55. Angelica Perogio Miss Ragazza in Gambissima Luciano Barachini Emilia Romagna

56. Madine Konate Miss Ragazza in Gambissima Luciano Barachini Toscana

57. Ylenia Fresilli Miss Ragazza in Gambissima Luciano Barachini Lazio

58. Chiara Cennamo Miss Ragazza in Gambissima Luciano Barachini Basilicata

59. Ilaria Decaro Miss Sportiva Liguria

60. Valentina Bonariva Miss Fair Play Montecarlo

61. Marta Benincasa Miss Forme Morbide Lazio

62. Stefania Vincenzi Miss Forme Morbide Sicilia

63. Priscilla Bernardoni Miss Roma