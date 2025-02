Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Scatta oggi, martedì 18 febbraio 2025 su Raiuno la fiction Miss Fallaci, dedicata alla grande giornalista Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone. Ma da quante puntate è composto Miss Fallaci? La miniserie è composta da 8 puntate, ognuna della durata di circa 50 minuti, trasmesse in 4 prime serate con due episodi per ogni serata. La prima puntata va in onda il 18 febbraio 2025, e la serie si conclude l’11 marzo 2025.

Trama

La serie segue gli inizi della carriera di Oriana Fallaci, una delle giornaliste italiane più influenti del XX secolo. Ambientata alla fine degli anni ’50, racconta la vita professionale e personale di Oriana quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” per il suo lavoro al settimanale “L’Europeo”. La trama si concentra sul suo primo viaggio negli Stati Uniti, dove incontra varie personalità e inizia a sviluppare uno stile giornalistico critico e ironico. La storia esplora anche la sua relazione turbolenta con il collega Alfredo Pieroni.

Cast

Miriam Leone interpreta Oriana Fallaci.

Maurizio Lastrico nel ruolo di Alfredo Pieroni.

Francesco Colella come Attilio Battistini.

Leonardo Lidi nei panni di Carlo Morganti.

Isabella Tabarini come Rita.

Francesca Agostini nel ruolo di Giovanna Corsi.

Rosanna Gentili e Giordano De Plano interpretano i genitori di Oriana.

Altri attori internazionali come Jóhannes Haukur Jóhannesson (Orson Welles), Davide Tucci (Frank Sinatra), Philipp Christopher (Arthur Miller), Hannah Chinn (Shirley MacLaine), e Axel B. Steinmueller (Henry Kissinger).

