Tanti casi umani, una giovane donna che cambia la sua vita, tanto romanticismo ed un po’ di commedia: è il mix alla base di Mina Settembre, la nuova serie co-prodotta da Rai Fiction e da Italian International Film, in onda su Raiuno a partire dal 17 gennaio 2021.

Ma da quante puntate è composto Mina Settembre? In tutto, gli episodi sono dodici, ciascuno della durata di cinquanta minuti circa, in onda due per volta per sei prime serate. La seconda puntata andrà in onda lunedì 18 gennaio, mentre le altre di domenica. Il finale di stagione, quindi, dovrebbe andare in onda il 14 febbraio.

Mina Settembre, la trama

Mina Settembre è un dramedy sentimentale ambientato a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Allo stesso tempo è anche il racconto di una donna – dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile – che prova a rimettere in piedi la propria vita.

Separatasi da poco e ancora indecisa sui suoi sentimenti, Mina (Serena Rossi) è divisa tra il suo ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) e Domenico (Giuseppe Zeno), il nuovo ginecologo del consultorio in cui lavora. Temporaneamente ospite a casa di sua madre Olga (Marina Confalone), algida e cinica altoborghese dalla battuta tagliente, Mina si ritrova anche a fare i conti con un mistero legato al passato di suo padre, morto da poco: chi è la donna ritratta nella foto nascosta nel suo studio? E se suo padre avesse sempre mentito, nascondendo a tutti una seconda vita?

Decisa a scoprirlo, Mina si lancia in un’indagine che la porterà a confrontarsi con una verità molto più scomoda di quanto immaginasse. Tutto questo mentre corre da una parte all’altra della città per aiutare chi ha bisogno di lei.

Commedia, sentimento, drama e mistero sono gli ingredienti di questa serie che offre anche un affresco di Napoli –e più in generale del nostro Paese- e dell’umanità variegata e sorprendente che la popola.