Mina Settembre, la domenica su Rai 1 in attesa della seconda stagione

Da domenica 29 maggio 2022 su Raiuno vanno in onda le repliche di Mina Settembre, la fortunata fiction con Serena Rossi tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ambientata a Napoli e con protagonista un’assistente sociale divisa tra il lavoro e l’amore.

In tutto, gli episodi della prima stagione sono dodici, in onda per sei prime serate (le repliche della prima stagione dovrebbero quindi concludersi il 3 luglio. Essendo repliche, tutti gli episodi sono ovviamente già disponibili su RaiPlay.

Per quanto riguarda il cast della prima stagione, oltre a Serena Rossi troviamo Giuseppe Zeno nei panni di Mimmo, nuovo ginecologo del consultorio in cui lavora la protagonista, e Giorgio Pasotti in quelli di Claudio, ex marito di Mina, che lei lascia dopo aver scoperto un tradimento. Tutta la prima stagione ruota intorno al triangolo amoroso su loro tre, con la protagonista indecisa su chi scegliere.

Ma il cast di Mina Settembre è composto anche da Christiane Filangieri (Irene, una delle migliori amiche di Mina), Valentina D’Agostino (Titti, altra amica di Mina, titolare di un bar dove si ritrovano le tre donne), Michele Rosiello (Giordano, nuovo barista del bar di Titti), Ruben Rigillo (Vittorio, padre defunto di Mina), Primo Reggiani (Max, fidanzato di Titti), Rosalia Porcaro (Rosaria, collega di Mina) e Marina Confalone (Olga, madre di Mina).

La location della serie è Napoli, soprattutto il Quartiere Spagnoli ed il Vomero, ma tutta la città è stata coinvolta dalle riprese. A proposito di riprese, da poco si sono concluse quelle dell’attesissima seconda stagione: iniziate l’autunno scorso, sono terminate a maggio.

Mina Settembre 2 è quindi quasi pronto per andare in onda, con ogni probabilità nel prossimo autunno, sempre su Raiuno. Anche per questo, probabilmente, la prima rete Rai ha deciso di riproporre la prima stagione, per rinfrescare la memoria al pubblico in vista dell’arrivo dei nuovi episodi della serie.