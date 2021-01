Il 24 gennaio 2021, su Raiuno, va in onda la terza puntata di Mina Settembre, la fiction liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni (editi da Sellerio) con Serena Rossi nei panni della protagonista, una psicologa di Napoli che decide di andare a lavorare come assistente sociale in un Consultorio.

Il cast della serie, diretta da Tiziana Aristarco, oltre alla Rossi include anche Giuseppe Zeno (Mimmo), Giorgio Pasotti (Claudio), Christiane Filangieri (Irene), Valentina D’Agostino (Titti), Marina Confalone (Olga) e Massimo Wertmuller (il Generale).

Mina Settembre, la terza puntata

Episodio 5: “Onora il padre”

Si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre (Ruben Rigillo) e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega.

A tutto questo si aggiunge il caso di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata. Una storia di truffa e raggiro che Mina prende a cuore e che la porta a sospettare di Max (Primo Reggiani), il fidanzato di Titti. La sua amica non vuole sentire ragioni: Max è perfetto, non farebbe mai del male a qualcuno. Mentre il caso si scioglie, su Max si addensano sempre più ombre.

Episodio 6: “Andare avanti”

Per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera (Kiara Tomaselli), nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa.

Quando Mina decide di andare a Vietri sul mare per indagare su quella che potrebbe essere stata l’amante di suo padre, però, è proprio Domenico ad accompagnarla. Ma la gita romantica in Costiera Amalfitana viene interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto a cui Mina è affezionata, ex parcheggiatore che, dopo aver perso tutta la sua famiglia in un incidente, ha deciso di lasciarsi andare. In un momento di debolezza, Mina decide di dare una chance a Domenico. Qualcosa, però, interrompe il loro idillio.

Mina Settembre, streaming

E’ possibile vedere Mina Settembre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.