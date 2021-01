Il 31 gennaio 2021, su Raiuno, va in onda la quarta puntata di Mina Settembre, la fiction liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni (editi da Sellerio) con Serena Rossi nei panni della protagonista, una psicologa di Napoli che decide di andare a lavorare come assistente sociale in un Consultorio.

Il cast della serie, diretta da Tiziana Aristarco, oltre alla Rossi include anche Giuseppe Zeno (Mimmo), Giorgio Pasotti (Claudio), Christiane Filangieri (Irene), Valentina D’Agostino (Titti), Marina Confalone (Olga) e Massimo Wertmuller (il Generale).

Mina Settembre, la quarta puntata

Episodio 7: “Amare è lottare”

Mentre la situazione con Domenico si fa sempre più complicata, un nuovo caso si affaccia nella vita di Mina. Rudy (Nando Paone), il portiere tuttofare, da un po’ di tempo tiene con sé un ragazzino di undici anni. Si tratta di Diego, figlio di un uomo marocchino e una donna napoletana, rimasto solo col padre che però è finito da poco in carcere.

Episodio 8: “Solitudine”

Livia, un’accumulatrice seriale che rischia lo sfratto, distrae momentaneamente Mina dai suoi turbamenti amorosi. Per sistemare la situazione stavolta chiede aiuto al Generale, vicino di casa e acerrimo nemico di Olga. Il coinvolgimento dell’uomo manda su tutte le furie la madre di Mina, che non le risparmierà critiche velenose.

Mina Settembre, streaming

E’ possibile vedere Mina Settembre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.