Un gruppo di nuovi personaggi è pronto ad intrattenere il pubblico di Raiuno per le prossime domeniche: Mina Settembre, in onda dal 17 gennaio 2021, porta Serena Rossi in tv come protagonista di una fiction, ambientata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni “Un giorno di Settembre a Natale” e “Telegramma da Settembre” (editi da Sellerio).

Numerosi gli attori amati dal pubblico delle fiction italiana, che non mancheranno di regalare loro nuove emozioni e sorpresa, in quella che è una dramedy a tutti gli effetti, che unisce romanticismo, indagini nel campo del sociale e divertimento.

Serena Rossi è Mina Settembre

Assistente sociale in un consultorio del centro storico di Napoli, Mina combatte coraggiosamente ogni giorno contro ingiustizie, inciviltà e miseria. Il suo è un piglio determinato e testardo, che non si tira indietro di fronte alle avversità.

Separata da poco dal marito Claudio (Giorgio Pasotti), dopo un tradimento di lui, quando la incontriamo è passato un anno dalla morte del suo amatissimo padre Vittorio (Ruben Rigillo). Torna a vivere da sua madre Olga (Marina Confalone) con la quale ha da sempre un rapporto complicato, fatto di frecciatine e critiche continue che non si risparmiano neanche di fronte a una separazione tanto complicata e recente.

È una donna divisa tra un lavoro che ama, per il quale ha sacrificato tutto, e un cuore spezzato di cui fatica a rimettere insieme i cocci. Questa frattura interna però non intacca il carattere solare, la creatività caotica con cui risolve i casi quotidiani, la leggerezza con cui affronta la vita che continua ad amare pazzamente anche in mezzo alla tempesta.

Accanto a lei Irene (Christiane Filangieri) e Titti (Valentina D’Agostino), le sue amiche di sempre, e il nuovo ginecologo del consultorio, Domenico (Giuseppe Zeno), che presto inizia a corteggiarla, cosa che non le dispiace anche se i sentimenti per il suo ex marito non sono ancora del tutto spenti.

